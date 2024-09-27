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ПОЛІТИКА

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" пройде під головуванням Байдена

27 вересня 2024, 08:46
Наступна зустріч у форматі
з вільних джерел
ілий дім повідомив деталі зустрічі Байдена на президента України Володимира Зеленського.

Наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня. Засідання очолить президент США Джо Байден.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Білий дім повідомив деталі зустрічі Байдена на президента України Володимира Зеленського. Лідери обговорили допомогу США для України. 

"Президент Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні, а президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над росією", - йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану перемоги України та доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків. Президенти домовилися розглянути прогрес на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

"12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - зазначили у Білому домі.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США. Він виступив на Раді безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН.

РамштайнДжо Байден

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