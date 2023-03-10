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Наступні 6 місяців будуть критичними: оцінка війни в Україні від глави ЦРУ

10 березня 2023, 14:16
Наступні 6 місяців будуть критичними: оцінка війни в Україні від глави ЦРУ
Вільям Бернс. Фото:sovinformburo.com
Окупанти можуть поступово просуватися на фронті, але не зможуть досягти значних успіхів.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що найближчі кілька місяців війни рф проти України будуть вирішальними.

Про це він повідомив під час слухань у Палаті представників, повідомляє кореспондентка News Nation Кейлі Майєр.

За його словами, армія росії здатна досягати поступових успіхів, але за оцінкою США, вона навряд чи зможе досягти значних стратегічних проривів до кінця року.

Він зазначив, що диктатор володимир путін обрав шлях довгострокової війни, подвоїв ставки та переконав себе у тому, що може змусити час працювати на себе та виснажити західних союзників України.


"Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Важливо, щоб США надали всю можливу підтримку", — сказав Бернс

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