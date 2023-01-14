Наступні дні будуть важкими: Міненерго попередило про аварійні відключення по всій Україні

Є влучання у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях

Через сьогоднішні ворожі ракетні атаки у більшості регіонів Україні вводяться аварійні відключення електроенергії, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є влучання у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення", - зазначив Галущенко.

Він наголосив, що наступні дні будуть важкими.

Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.