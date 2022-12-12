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CУСПІЛЬСТВО

Наступні санкції ЄС завдадуть удару по російським провоєнним ЗМІ

12 грудня 2022, 17:24
Наступні санкції ЄС завдадуть удару по російським провоєнним ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
У новому, дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до Кремля.
Про це в понеділок написало видання EUobserver, що ознайомилося із проєктом санкцій.
 
Серед 144 фізичних осіб у санкційному списку згадані російські телеведучі Борис Корчевніков та Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитрій Пучков, режисер Нікіта Міхалков і політолог та ведучий Сергєй Міхєєв.
 
Також обмеження будуть запроваджені проти п’ятьох керівників російських телевізійних компаній "Рен ТВ" і "ТВ-Новости" (юридична особа, за якою приховується канал російського іномовлення RT).
 
Будуть зморожені активи в Європейському Союзі державних медіахолдингів ВГТРК і "Національна медіагрупа", "ТВ-Новости", а також Фонду стратегічної культури, який, на думку ЄС, використовується російською Службою зовнішньої розвідки.
 
Крім того, три російські канали – "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ" – будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через "серйозне викривлення та маніпулювання фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.
 
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Ще, за даними EUobserver, санкції стосуватимуться чотирьох членів сім'ї Ковальчуків, які володіють компаніями у сфері ЗМІ та соціальних мереж і які є близькими друзями російського президента Владіміра Путіна.
 
Одна з них, Тетяна Ковальчук, є "третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками у 600 мільйонів доларів" і є співвласницею гірськолижного курорту "Ігора" під Санкт-Петербургом в Росії, "де дочка Путіна святкувала своє весілля", йдеться в документах ЄС.
 
EUobserver також підтверджує, що в санкційних списках присутні дві дочки та двоюрідний брат ватажка Чечні Рамзана Кадирова, а також міністри російського уряду, депутати, сенатори, регіональні губернатори, військові та чиновники.
ЄСРосіясанкціїЗМІ

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