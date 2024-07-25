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Наступного року Польща отримає британські винищувачі Eurofighters

25 липня 2024, 16:16
Наступного року Польща отримає британські винищувачі Eurofighters
Вже у 2025 році Eurofighter Typhoon охоронятимуть небо у польському повітряному просторі.

Про це оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише польське TVP.

"Ми маємо однаковий підхід до безпеки в Європі та в усьому світі. Польща та Сполучене Королівство єдині у захисті демократії та свободи", – заявив посадовець. 

Він додав, що одним із результатів його переговорів з британським колегою Джоном Гілі стала декларація про відправку 4-6 винищувачів в рамках місії Baltic Air Policing для патрулювання польського повітряного простору наступного року.

"В Ясьонці також працює система Sky Saber. Дякуємо за розгортання цієї системи в Польщі до кінця цього року", – сказав Косіняк-Камиш. 

Міністр оборони Великої Британії зі свого боку підтвердив посилення військової співпраці та подякував Польщі за допомогу Україні.

 
ПольщаEurofighter Typhoon

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