Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи
17 жовтня 2024, 13:31
Джерело: armyinform
Процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів
У другій половині 2025 року кордон Польщі і білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби.
Про це повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек, пише RMF24.
Він розповів, процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів, після чого відбудеться навчання, а в другій половині наступного року з’являться нові підрозділи охорони кордону, спеціально призначені для фізичної та безпосередньої охорони кордону.
"Усе це з метою припинення міграційного шляху, організованого злочинними угрупованнями за підтримки білоруських та російських служб. Я вірю, що нам це вдасться", – сказав Мрочек.
Раніше канцелярія президента Польщі повідомила, що глава держави підписав документ, який спрощує вступ до поліції.