Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи

Процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів

У другій половині 2025 року кордон Польщі і білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби.

Про це повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек, пише RMF24.

Він розповів, процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів, після чого відбудеться навчання, а в другій половині наступного року з’являться нові підрозділи охорони кордону, спеціально призначені для фізичної та безпосередньої охорони кордону.

"Усе це з метою припинення міграційного шляху, організованого злочинними угрупованнями за підтримки білоруських та російських служб. Я вірю, що нам це вдасться", – сказав Мрочек.

Раніше канцелярія президента Польщі повідомила, що глава держави підписав документ, який спрощує вступ до поліції.