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Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи

17 жовтня 2024, 13:31
Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи
Джерело: armyinform
Процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів
У другій половині 2025 року кордон Польщі і білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби.
 
Про це повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек, пише RMF24.
 
Він розповів, процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів, після чого відбудеться навчання, а в другій половині наступного року з’являться нові підрозділи охорони кордону, спеціально призначені для фізичної та безпосередньої охорони кордону. 
 
"Усе це з метою припинення міграційного шляху, організованого злочинними угрупованнями за підтримки білоруських та російських служб. Я вірю, що нам це вдасться", – сказав Мрочек.
 
Раніше канцелярія президента Польщі повідомила, що глава держави підписав документ, який спрощує вступ до поліції. 
Польщавійна в Українікордон з білоруссюросія окупанти

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