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Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону – Шмигаль

22 липня 2025, 13:13
Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону – Шмигаль
Фото:Денис Шмигаль | Міністр оборони України
Уже ведуться предметні перемовини з членами ЄС та НАТО.
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону.
 
Про це він сказав під час Наради керівників закордонних дипломатичних установ.
 
"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", – зазначив міністр. 
 
За його словами, Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями.
 
"Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів", – наголосив Шмигаль. 
 
Також під час зустрічі він розповів про стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським:
  • Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні.
  • Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні.
  • Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.
  • Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості — зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

 

війна в Україніросія окупантиоборонка

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