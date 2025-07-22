Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону – Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону.

Про це він сказав під час Наради керівників закордонних дипломатичних установ.

"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", – зазначив міністр.

За його словами, Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями.

"Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів", – наголосив Шмигаль.

Також під час зустрічі він розповів про стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським: