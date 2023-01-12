Наступного тижня голова МАГАТЕ планує приїхати в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наступного тижня планує приїхати в Україну, щоб зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками

Після візиту до України Гроссі планує відвідати москву. Водночас речник кремля дмитро пєсков заявив, що президент рф володимир путін наразі не планує зустрічатися із Гроссі.

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС гендиректор МАГАТЕ зазначив, що укласти угоду щодо безпечної зони навколо контрольованої росією української атомної станції стає все важче через залучення до переговорів не тільки дипломатів, а й військових, пише Reuters

"Я не думаю, що угода неможлива, але переговори проходять нелегко", – сказав він.

За словами Гроссі, ядерний інцидент на Запорізькій АЕС "не потрібний навіть росіянам", але вони все одно "грають із вогнем".

Як повідомлялося, у грудні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори у москві щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС.

Запорізьку АЕС із 4 березня 2022 р. захопили російські військові. Відтоді росіяни розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію.

Нині всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.