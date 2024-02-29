Наступного тижня Трамп і Орбан зустрінуться у Флориді – Bloomberg

Очікується, що зустріч відбудеться 8 березня.

Експрезидент США Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді наступного тижня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Очікується, що зустріч відбудеться 8 березня. Орбан, як і Трамп, підтримує популістську політику та займає помітну позицію лідера відродження ультраправих у Європі.

Видання зазначає, що ця зустріч, ймовірно, підігріє занепокоєння серед союзників США щодо перспективи повернення колишнього президента до влади.

Про зустріч раніше повідомила газета New York Times.

Орбан і його партія Фідес поступово зміцнили свою владу, встановивши контроль над більшістю інституцій Угорщини, включно зі судами та ЗМІ. Він продовжує перемагати на виборах проти ослабленої опозиції. Внутрішні та іноземні критики звинувачують політика у тому, що він керує авторитарним режимом.

У той час як Європа об’єдналася з Україною в її боротьбі проти вторгнення росії, Орбан підтримує теплі стосунки з президентом росії путіним.

“Американські праві вже давно шанують угорського лідера за його різку опозицію до імміграції та прав ЛГБТК+ людей, а також за його напади на лібералів і новинні організації. У 2022 році його зустріли з ентузіазмом, коли він виступив із промовою на Конференції консервативних політичних дій у Техасі”, − додає Bloomberg.