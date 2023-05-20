Наступного тижня відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн" — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував рішення партнерів передати Україні винищувачі F-16

Наступний "Рамштайн" відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей - та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня", - повідомив він.

Резніков також привітав рішення партнерів утворити "авіаційну коаліцію" для України. Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну, міністру оборони Великої Британії Бену Уоллесу, міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрену, міністру оборони Данії Трольсу Лунду Поульсену, міністру оборони Бельгії Людівін Дедондер та міністру оборони Португалії Хелені Каррейрас за особисті зусилля та всебічну підтримку України.

"Західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба. Сучасна авіаційна платформа – це саме те, чого нам зараз не вистачає у системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста та наших воїнів на фронті", - наголосив міністр оборони України.

Резніков наголосив, що українські повітряні аси не менш майстерні, ніж українські екіпажі Patriot’ів, Iris’ів чи NASAMS’ів: "Впевнений, що вони зроблять свою роботу на найвищому рівні".

Також очільник Міноборони звернувся і до українців.

"Рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків – це важливий етап, але не кінець шляху. Знадобиться час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння. Тримаймо стрій. Перемога буде", - додав Резніков.

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден повідомив своїх колег з G7, що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16.