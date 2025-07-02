Наступного тижня Європарламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Очікується, що голосування не набере достатньої кількості голосів для ухвалення рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга зіткнеться з голосуванням щодо вотуму недовіри в Європейському парламенті.

Ініціатором процедури виступив румунський євродепутат від праворадикальної партії AUR Георге Піперя.

Мотиваційний документ офіційно подали минулого тижня. Він зібрав 74 підписи — мінімально необхідну кількість для початку процедури. Попри те, що кілька депутатів згодом відкликали свою підтримку, Піперя 2 липня заявив, що під зверненням наразі стоять уже 79 підписів.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола поінформувала Конференцію президентів (орган, який формує порядок денний парламенту), що ініціатива відповідає всім вимогам згідно з регламентом.

Обговорення ініціативи відбудеться в понеділок, а голосування — в четвер під час пленарного засідання в Страсбурзі.