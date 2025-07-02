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Наступного тижня Європарламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

02 липня 2025, 21:55
Наступного тижня Європарламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Очікується, що голосування не набере достатньої кількості голосів для ухвалення рішення.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга зіткнеться з голосуванням щодо вотуму недовіри в Європейському парламенті.
 
Про це пише Euractiv.
 
Ініціатором процедури виступив румунський євродепутат від праворадикальної партії AUR Георге Піперя.
 
Мотиваційний документ офіційно подали минулого тижня. Він зібрав 74 підписи — мінімально необхідну кількість для початку процедури. Попри те, що кілька депутатів згодом відкликали свою підтримку, Піперя 2 липня заявив, що під зверненням наразі стоять уже 79 підписів.
 
Президентка Європарламенту Роберта Метсола поінформувала Конференцію президентів (орган, який формує порядок денний парламенту), що ініціатива відповідає всім вимогам згідно з регламентом.
 
Обговорення ініціативи відбудеться в понеділок, а голосування — в четвер під час пленарного засідання в Страсбурзі.
Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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