Наступною ціллю путіна може стати "озеро НАТО" – Bloomberg

Хоча росія має певні можливості, безперервна програма тренувань, навчань і інновацій забезпечить НАТО повний контроль над Балтійським морем.

З приєднанням цього року Швеції та минулої весни Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору деякі аналітики називають Балтійське море "озером НАТО". Карта справді показує, що це значною мірою (але не повністю) відповідає дійсності — узбережжя має кілька клаптиків російської території. Решта прибережної смуги знаходиться в руках НАТО: Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Німеччини та Данії.

росія контролює частину узбережжя між Литвою та Польщею через анклав Калінінград. А владімір путін зберігає контроль над далекосхідним кутом Балтійського моря на підходах до Санкт-Петербурга. Сьогодні, в разі конфлікту між Москвою і НАТО, будь-який російський військовий корабель там буде швидко і легко затоплений або знищений.

Про це повідомляє Bloomberg.

Альянс може використати переваги свого нового (майже) озера й повинен проводити навчання ВМС країн-членів для забезпечення злагодженої командної роботи. У торішніх навчаннях "Балтійські операції" (BALTOPS) взяли участь 20 країн, причому Фінляндія вперше вийшла в море як повноправний член, а Швеція брала участь як кандидат. У навчаннях брали участь майже 50 кораблів, 45 літаків і 6000 морських фахівців.

Важливо, що під час навчань відбулись складні тренування на засобах протиповітряної оборони, які об'єднали усю наземну оборонну мережу НАТО, також до навчань були залучені численні кораблі з керованими ракетами на морі. Це дуже нагадувало коаліцію, створену США кілька тижнів тому, яка допомогла збити 250 безпілотників, балістичних і крилатих ракет, запущених Іраном по Ізраїлю.

"Навчання BALTOPS успішно продемонстрували, як НАТО може використовувати свої сили в Балтійському морі в усьому спектрі військово-морської діяльності, і надіслали росії зловісний сигнал про спроможність Альянсу", — пише Bloomberg.

Ще одним елементом контролю над Балтійським морем повинно бути розгортання військово-повітряних сил морського базування — літаків на авіаносцях для стримування російського повітряного і морського потенціалу. росія буде протидіяти будь-яким навчанням НАТО в Балтійському морі, хоча співвідношення сил на морі зараз значною мірою проти неї. НАТО може протистояти російській агресії, здійснюючи як наступальні, так і оборонні заходи радіоелектронної боротьби в рамках BALTOPS.

НАТО використовує Балтійське море для тиску на крихітний Калінінград, який виступає географічним клином між балтійськими країнами НАТО — Естонією, Латвією і Литвою — і рештою Альянсу. Більша частина російського Балтійського флоту базується в порту Балтійськ, а в Калінінграді розміщені значні військово-повітряні й ракетні сили (там також може бути тактична ядерна зброя).

"Хоча росія має певні можливості, безперервна програма тренувань, навчань і інновацій забезпечить НАТО повний контроль над новим озером", — вважає агентство.