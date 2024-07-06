Наступним президентом Ірану стане реформатор Масуд Пезешкіан

Його головним опонентом був ультраконсервативний кандидат.

Кардіохірург та законодавець Масуд Пезешкіан, який обіцяв простягнути руку допомоги Заходу, переміг у другому турі виборів президента Ірану.

Про це пише Al Jazeera з посиланням на державні ЗМІ.

У президентських перегонах він обійшов ультраконсерватора Саїда Джалілі.

Проведений владою підрахунок голосів показав, що Пезешкіан отримав 16,3 млн голосів виборців. А Джалілі своєю чергою – 13,5 млн голосів.

Вказано, прихильники Пезешкіана вийшли на вулиці Тегерана та інших міст перед світанком, 6 липня, аби відсвяткувати перемогу свого кандидата.

При цьому саме Пезешкіан був єдиним поміркованим кандидатом, який пообіцяв відкрити Іран для світу. Водночас Джалілі – це колишній учасник ядерних переговорів та затятий прихильник поглиблення зв’язків з рф та Китаєм.

На думку політологів, тріумф Пезешкіана може сприяти прагматичній зовнішній політиці, зменшити напруженість через переговори з великими державами, які зараз зайшли в глухий кут щодо відновлення ядерної угоди 2015 року, і покращити перспективи соціальної лібералізації та політичного плюралізму в Ірані.

Однак багато виборців в Ірані скептично ставляться до здатності Пезешкіана виконати свої передвиборчі обіцянки. Адже колишній міністр охорони здоров’я публічно заявив, що не мав наміру протистояти могутній іранській еліті священнослужителів і яструбів безпеки.

Обидва кандидати в президенти пообіцяли відродити економіку, яка занепала, яка постраждала від безгосподарності та санкцій, відновлених у 2018 році після того, як Сполучені Штати під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа відмовилися від ядерної угоди.