Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Наступним президентом Ірану стане реформатор Масуд Пезешкіан

06 липня 2024, 09:05
Наступним президентом Ірану стане реформатор Масуд Пезешкіан
з вільних джерел
Його головним опонентом був ультраконсервативний кандидат.

Кардіохірург та законодавець Масуд Пезешкіан, який обіцяв простягнути руку допомоги Заходу, переміг у другому турі виборів президента Ірану.

Про це пише Al Jazeera з посиланням на державні ЗМІ.

У президентських перегонах він обійшов ультраконсерватора Саїда Джалілі.

Проведений владою підрахунок голосів показав, що Пезешкіан отримав 16,3 млн голосів виборців. А Джалілі своєю чергою – 13,5 млн голосів. 

Вказано, прихильники Пезешкіана вийшли на вулиці Тегерана та інших міст перед світанком, 6 липня, аби відсвяткувати перемогу свого кандидата.

При цьому саме Пезешкіан був єдиним поміркованим кандидатом, який пообіцяв відкрити Іран для світу. Водночас Джалілі – це колишній учасник ядерних переговорів та затятий прихильник поглиблення зв’язків з рф та Китаєм.

На думку політологів, тріумф Пезешкіана може сприяти прагматичній зовнішній політиці, зменшити напруженість через переговори з великими державами, які зараз зайшли в глухий кут щодо відновлення ядерної угоди 2015 року, і покращити перспективи соціальної лібералізації та політичного плюралізму в Ірані.

Однак багато виборців в Ірані скептично ставляться до здатності Пезешкіана виконати свої передвиборчі обіцянки. Адже колишній міністр охорони здоров’я публічно заявив, що не мав наміру протистояти могутній іранській еліті священнослужителів і яструбів безпеки.

Обидва кандидати в президенти пообіцяли відродити економіку, яка занепала, яка постраждала від безгосподарності та санкцій, відновлених у 2018 році після того, як Сполучені Штати під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа відмовилися від ядерної угоди.

вибориІранпрезидентМасуд Пезешкіан

Останні матеріали

Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється