Наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі

У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі

За його словами, наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО

У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив помічник глав держави Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО