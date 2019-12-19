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Наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі

У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі
За його словами, наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО
Наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі Фото: з вільних джерел

У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив помічник глав держави Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО

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19 12 2019 17:49
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