ПОЛІТИКА НОВИНИЗа його словами, наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛОПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі
У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі
Фото: з вільних джерел
У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив помічник глав держави Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО.
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО
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