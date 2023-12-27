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Наступний рік для України може бути ще важчим – Тарнавський

27 грудня 2023, 11:11
Наступний рік для України може бути ще важчим – Тарнавський
Фото: з вільного доступу
Все через те, що Україна "повинна закінчувати ведення бойових дій і звільнення територій".

Наступний рік для України може бути ще важчим, адже потрібно буде звільнити українські території від загарбника, який своєю чергою чинитиме значний опір цьому.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю BBC.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше", - наголосив Тарнавський.

Він зазначив, що окупанти знають про таку мету і будуть робити все для того, аби це завдання Україні виконати не вдалось.

"Тому, як кажуть, нам - удачі, ну, а їм - вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий. Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання - перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога", - підкреслив бригадний генерал.

Крім того, Тарнавський прокоментував чутки про те, що його можуть замінити на посаді найближчим часом.

"Я вам скажу так, що я своє життя змінював ще з дитинства. Закінчив школу, пішов навчатися у військовий навчальний заклад і постійно змінював свій статус. Командир взводу, роти, командир батальйону. Сьогодні - командувач. Чи хочуть змінити - я ж не знаю. Я готовий до всіх умов", - додав він.

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