Наступний удар міжконтинентальною ракетою рф може завдати по Києву – CNN

Зазначається, що удар міжконтинентальною ракетою став відповіддю на обстріли території рф західною зброєю

росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою, щоб змусити Україну відмовитися від подальших ударів далекобійною зброєю по території рф.

Про це заявив CNN відставний генерал-майор США Марк Маккарлі.

Він зазначив, що так москва хоче показати Україні, що вона наступного разу може завдати удару міжконтинентальною балістичною ракетою й по Києву.

"Можна сказати, що росія першою вистрілила по Дніпру, як заява, що припускає, що якщо Україна не відмовиться від використання, скажімо, нещодавно поставлених США ATACMS і Storm Shadow з Великої Британії, то росія застосує ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності й ударить по Києву", - розповів Маккарлі журналістам.