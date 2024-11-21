Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Наступний удар міжконтинентальною ракетою рф може завдати по Києву – CNN

21 листопада 2024, 15:07
Наступний удар міжконтинентальною ракетою рф може завдати по Києву – CNN
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що удар міжконтинентальною ракетою став відповіддю на обстріли території рф західною зброєю
росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою, щоб змусити Україну відмовитися від подальших ударів далекобійною зброєю по території рф.
 
Про це заявив CNN відставний генерал-майор США Марк Маккарлі.
 
Він зазначив, що так москва хоче показати Україні, що вона наступного разу може завдати удару міжконтинентальною балістичною ракетою й по Києву.
 
"Можна сказати, що росія першою вистрілила по Дніпру, як заява, що припускає, що якщо Україна не відмовиться від використання, скажімо, нещодавно поставлених США ATACMS і Storm Shadow з Великої Британії, то росія застосує ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності й ударить по Києву", - розповів Маккарлі журналістам.
 
Генерал-майор США у відставці поділився, що сьогодні вранці був у Києві і чув, як у столиці було оголошено повітряну тривогу. Він підкреслив, що люди були налякані тим, що місто можуть атакувати міжконтинентальною балістичною ракетою:
 
"Сирени врешті-решт припинилися, але однаково був наплив людей у підвали і на бетонні парковки, тому що це просто створює величезний страх. І це те, чого хотіли росіяни, страх серед тих, хто живе і виживає".

 

ракетивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Cуспільство
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 12:38
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Політика
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 07:19
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється