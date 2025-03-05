Насильство в сім’ї: як захистити себе та дітей юридично

Домашнє насильство – серйозна проблема, яка зачіпає тисячі українських родин. Фізичний, психологічний, економічний або сексуальний тиск не лише руйнує сімейні стосунки, а й залишає глибокий слід у житті постраждалих. Законодавство України надає дієві механізми для захисту жертв та покарання кривдників. Якщо ви зіштовхнулися з насильством або хочете допомогти близьким, сімейний адвокат допоможе знайти найкращий юридичний вихід із ситуації.

Які дії вважаються домашнім насильством?

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», насильство може бути:

Фізичним – побиття, штовхання, заподіяння тілесних ушкоджень.

Психологічним – приниження, погрози, маніпуляції, залякування.

Економічним – позбавлення коштів, контролювання витрат, заборона працювати.

Сексуальним – примус до інтимних стосунків, сексуальне приниження.

Важливо розуміти, що насильство може здійснюватися не тільки чоловіком щодо жінки, але й будь-ким із членів сім’ї (батьками, дітьми, співмешканцями).

Як діяти у разі домашнього насильства?

Якщо ви зазнали нападу або вам загрожує небезпека, одразу телефонуйте в поліцію. Правоохоронці можуть:

Винести терміновий заборонний припис (ст. 25 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству»), який зобов’яже кривдника негайно залишити місце проживання та заборонить наближатися до жертви.

Внести дані про кривдника в Реєстр домашніх насильників.

Також зверніться до лікаря для отримання медичної довідки про тілесні ушкодження. Це важливий доказ у суді. Також можна зберігати смс-повідомлення, аудіо- чи відеозаписи погроз.

Подання заяви до суду про обмежувальний припис

Обмежувальний припис (ст. 26 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству») видається судом на термін до 6 місяців і передбачає:

Заборону наближатися до постраждалих.

Заборону контактувати через телефон чи соціальні мережі.

Зобов’язання покинути спільне житло.

Суд розглядає заяву протягом 72 годин.

Крім того, постраждалі можуть отримати безкоштовну психологічну та юридичну допомогу у спеціалізованих центрах підтримки.

Юридична відповідальність за домашнє насильство

Згідно зі ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за вчинення домашнього насильства передбачено:

Штраф від 170 до 340 грн.

Громадські роботи (30—40 годин).

Адміністративний арешт (до 10 діб).

Відповідно до ст. 126-1 Кримінального кодексу України, систематичне насильство карається:

Громадськими роботами (150—240 годин).

Арештом до 6 місяців.

Обмеженням волі до 5 років.

Кривдник також може бути позбавлений батьківських прав (ст. 164 Сімейного кодексу).

Захист дітей у разі домашнього насильства

Якщо насильство чиниться щодо дитини або вона є його свідком, слід звернутися до органів опіки та піклування.

1. Заборона на спілкування кривдника з дитиною.

На підставі рішення суду кривдникові може бути заборонено наближатися до дитини або спілкуватися з нею.

2. Позбавлення батьківських прав.

Якщо один із батьків регулярно здійснює насильство щодо дитини, другий може ініціювати процедуру позбавлення батьківських прав через суд (ст. 164 СК України).

3. Тимчасове вилучення дитини.

У крайніх випадках органи опіки можуть тимчасово вилучити дитину з небезпечного середовища та передати її іншому з батьків або в дитячий центр допомоги.

Як убезпечити себе в майбутньому?

Щоб убезпечити себе:

Не мовчіть про насильство – звертайтеся до поліції, юристів, громадських організацій.

Фіксуйте факти насильства – ведіть записи, робіть фото, отримуйте довідки від лікарів.

Завчасно проконсультуйтеся з адвокатом – це допоможе правильно оформити документи та захистити себе.

Домашнє насильство – це не лише сімейна проблема, а серйозне правопорушення. Законодавство України передбачає суворі покарання для кривдників та дієві механізми захисту жертв. Головне – не залишатися сам на сам із проблемою, а діяти рішуче, звертатись за допомогою до правоохоронців, юристів та соціальних служб.