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ПОЛІТИКА

НАТО активізує контроль за повітряним простором Румунії через зростання російських загроз

30 вересня 2024, 21:56
НАТО активізує контроль за повітряним простором Румунії через зростання російських загроз
Фото: з вільного доступу
Альянс залучив ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

НАТО з 29 вересня розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії. Альянс залучив ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.

"Рішення про польоти AWACS, ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зазначили, що літаки спостереження здійснюють моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

Наголошується, що польоти відбуватимуться виключно над територією НАТО та здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

НАТОРумуніяросія загроза

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