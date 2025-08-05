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ПОЛІТИКА

НАТО активізує постачання зброї Україні: очікується серія нових оголошень – Reuters

05 серпня 2025, 12:18
НАТО активізує постачання зброї Україні: очікується серія нових оголошень – Reuters
У НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що найближчим часом можуть з’явитись нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні від інших країн за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це Вітакер сказав у коментарі Reuters.

Цей коментар з’явився після того, як стало відомо, що в рамках ініціативи PURL Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

"Голландці – лише перші з багатьох. Найближчим часом ви побачите цілу серію оголошень", – зазначив посол.

На запитання про терміни поставок зброї із США в Україну в рамках нового механізму він відповів: "Я думаю, що все відбуватиметься дуже швидко, точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше".

"Ми діємо так швидко, як тільки можемо", –  додав Вітакер.

Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

Передбачається, що Україна визначатиме пріоритетні види зброї, необхідні їй, у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів, а союзники по НАТО, координовані генеральним секретарем Марком Рютте, потім домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку.

війнаНАТОзброядопомога Україні

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