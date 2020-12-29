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НАТО активізує зусилля із захисту від загрози біологічної зброї

Таке рішення ухвалили на тлі нинішньої пандемії
НАТО активізує свої зусилля в області розробки заходів захисту від біологічної зброї.
НАТО активізує зусилля із захисту від загрози біологічної зброї Фото:ukrinform.ua

Про це розповів генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Таке рішення ухвалили на тлі нинішньої пандемії. Хоча новий коронавірус не було створено в лабораторних умовах, проте він демонструє небезпеки, пов'язані з можливим використанням біологічних бойових агентів, зазначив Столтенберг.

"Ця зброя, як і хімічна зброя, заборонена міжнародним правом. Однак ми повинні бути готові до її використання, тому що ми знаємо, що вона все ще існує", - підкреслив Столтенберг. 

Він зазначив, що для запобігання можливої ​​загрози НАТО вже працює над поліпшенням обміну розвідданими з партнерами, адже біологічну зброю можуть застосувати не тільки державні суб'єкти, а й терористи.

Нагадаємо, що винищувачі НАТО протягом року 350 разів перехоплювали російські літаки

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29 12 2020 11:22
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