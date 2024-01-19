НАТО анансує "масштабну інвестицію" в закупівлю 155-мм боєприпасів – ЗМІ

Генсекр НАТО Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс наступного вівторка підпишуть угоду про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє Європейська правда.

Угода стане новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди, пише видання.

Наразі деталі угоди невідомі.

Після початку повномасштабної війни росії в Україні ЄС, США, зчлени НАТО заявило про брак артилерійських боєприпасів.

На сьогодні, ЗСУ використовують до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на добу.

Рік тому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розказав, що Україна витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.