НАТО чекає від Грузії дотримання санкцій проти росії – Столтенберг

Столтенберг заявив, що такі країни, як Грузія намагаються чинити спротив російській агресії.

Північноатлантичний альянс очікує від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

В рамках щорічного Брюссельського форуму в ході дискусії Столтенберг заявив, що такі країни, як Грузія намагаються чинити спротив російській агресії. Саме тому на Мадридському саміті НАТО прийняли рішення наростити допомогу для цих країн, і Грузія є найбільш показовим прикладом.

Генсек НАТО зазначив, що альянс підтримує Грузію вже багато років, зокрема у впровадженні реформ, адже саме в Грузії ще у 2008 році проявилася тенденція російської агресивної поведінки проти сусідів, коли війська рф вторглися в цю країну та захопила частину її територій.

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій проти рф", - сказав Столтенберг.

Він додав, що кремль намагається своїми ворожими діями наростити вплив та контролювати країни колишнього Варшавського договору і сусідні з росією держави.

Нагадаємо, Британія оприлюднила низку нових санкцій проти росії.