НАТО готове направити у Польщу 300-тисячну армію

Начальник Генштабу Польщі Кароль Димановський заявив, що що солдати прибудуть у країну ще до початку будь-якої війни.

Про це він сказав в ефірі TVP.info.

На сьогодні у НАТО є 300 тисяч солдатів, які знаходяться у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок початку війни.

"Американські солдати вже давно дислокуються в Польщі. – Їх кілька тисяч. Вони займаються з нами регулярно. Пам’ятаймо, що Сполучені Штати та інші союзники також підтримують нас в інших сферах: у повітрі, на морі, у космосі та кібербезпеці", – сказав Димановський.

На запитання про те, чи можливо, що кількість американських військових у Польщі збільшиться до 100 тисяч, він сказав, що це реалістичний сценарій.

"Це припущення останніх планів НАТО, які були схвалені на політичних рівнях на останньому саміті у Вільнюсі. Досі в штаб-квартирі НАТО було 40 тисяч солдатів, зараз їх 300 тисяч", - сказав Димановський.

"Солдати прибудуть у країну, яка знаходиться під загрозою, ще до початку війни", - додав він.

За його словами, є різні готові сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію.