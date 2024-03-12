НАТО готове направити у Польщу 300-тисячну армію
Про це він сказав в ефірі TVP.info.
На сьогодні у НАТО є 300 тисяч солдатів, які знаходяться у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок початку війни.
"Американські солдати вже давно дислокуються в Польщі. – Їх кілька тисяч. Вони займаються з нами регулярно. Пам’ятаймо, що Сполучені Штати та інші союзники також підтримують нас в інших сферах: у повітрі, на морі, у космосі та кібербезпеці", – сказав Димановський.
На запитання про те, чи можливо, що кількість американських військових у Польщі збільшиться до 100 тисяч, він сказав, що це реалістичний сценарій.
"Це припущення останніх планів НАТО, які були схвалені на політичних рівнях на останньому саміті у Вільнюсі. Досі в штаб-квартирі НАТО було 40 тисяч солдатів, зараз їх 300 тисяч", - сказав Димановський.
"Солдати прибудуть у країну, яка знаходиться під загрозою, ще до початку війни", - додав він.
За його словами, є різні готові сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію.