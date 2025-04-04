НАТО готове відреагувати на російсько-білоруські навчання "Захід"
04 квітня 2025, 21:55
Фото: з вільного доступу
Литовські військові наразі не фіксують додаткових загроз для країни.
НАТО уважно стежить за підготовкою до спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід", які відбудуться восени, та готове відреагувати у разі необхідності.
Про це сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час зустрічі колег із країн-членів Альянсу в Брюсселі, передає LRT.
"Певні дії плануються залежно від того, що ми побачимо по той бік, які російські та білоруські сили будуть задіяні в ході навчань, і це, безумовно, не залишиться поза увагою", — зазначив Будріс.
За його словами, НАТО врахує масштаби навчань при ухваленні рішень. Водночас міністр не розкрив деталей можливої реакції Альянсу.
Литовські військові наразі не фіксують додаткових загроз для країни, виходячи з даних розвідки НАТО. Основним ризиком вони називають можливість ненавмисних інцидентів.
Президент Литви Ґітанас Науседа раніше заявив, що ці навчання не є приводом для додаткових побоювань, оскільки Литва та її союзники також проводять власні військові тренування та готуються до потенційних загроз.