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НАТО готове відреагувати на російсько-білоруські навчання "Захід"

04 квітня 2025, 21:55
НАТО готове відреагувати на російсько-білоруські навчання
Фото: з вільного доступу
Литовські військові наразі не фіксують додаткових загроз для країни.
НАТО уважно стежить за підготовкою до спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід", які відбудуться восени, та готове відреагувати у разі необхідності.
 
Про це сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час зустрічі колег із країн-членів Альянсу в Брюсселі, передає LRT.
 
"Певні дії плануються залежно від того, що ми побачимо по той бік, які російські та білоруські сили будуть задіяні в ході навчань, і це, безумовно, не залишиться поза увагою", — зазначив Будріс.
 
За його словами, НАТО врахує масштаби навчань при ухваленні рішень. Водночас міністр не розкрив деталей можливої реакції Альянсу.
 
Литовські військові наразі не фіксують додаткових загроз для країни, виходячи з даних розвідки НАТО. Основним ризиком вони називають можливість ненавмисних інцидентів.
 
Президент Литви Ґітанас Науседа раніше заявив, що ці навчання не є приводом для додаткових побоювань, оскільки Литва та її союзники також проводять власні військові тренування та готуються до потенційних загроз.

 

НАТОЛитвавійна в Україніросія окупанти

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