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ПОЛІТИКА

НАТО готове захищати кожен регіон від російської агресії

03 січня 2024, 15:54
НАТО готове захищати кожен регіон від російської агресії
Пресслужба Альянсу згадала про ситуацію в Польщі та загрозу, яку несе війна для сусідніх з Україною країн.

У НАТО заявили, що продовжать підтримувати Україну та захищатимуть "кожен сантиметр Польщі" у відповідь на останні масовані ракетні обстріли рф цілей в Україні.

Про це повідомляє RMF FM.

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні і безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста і селища. Це ще одна демонстрація спроби путіна зламати рішучість України. Йому це не вдасться", – зазначили у штабквартирі НАТО.

Там підкреслили, що "члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони і віддані подальшому зміцненню її обороноздатності".

"НАТО продовжує підтримувати право України на самозахист від агресивної війни росії. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде необхідно", – заявили у НАТО.

Пресслужба Альянсу згадала про ситуацію в Польщі та загрозу, яку несе війна для сусідніх з Україною країн. 

Представники Альянсу відзначили, що "НАТО посилює свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, в тому числі в Польщі", і що "Польща вже має понад 10 тисяч військовослужбовців Альянсу і значний військовий потенціал Альянсу, включаючи літаки НАТО, які захищають польське небо". 

"НАТО і надалі оцінюватиме свою позицію і захищатиме кожен сантиметр Польщі", – запевнили в заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російські обстріли України 2 січня. Він закликав світ посилити санкції проти росії і надати Україні ракети дальнього радіусу.

ПольщаНАТОрф тероризм

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