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НАТО готується до потенційного нападу росії – Reuters

18 травня 2023, 16:31
НАТО готується до потенційного нападу росії – Reuters
Джерело: ua.news
Військовий альянс збирається підписати тисячі сторінок секретних документів щодо можливої атаки росії на НАТО.

Країни НАТО вперше з часів Холодної війни розробляють секретні військові плани, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з російською федерацією. Затвердити їх планують на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.  

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У НАТО не бачили потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, але російська агресія в Україні змусила готуватися до ймовірного конфлікту.

"Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", – цитує агентство одного із вищих військових чиновників НАТО, адмірала Роба Бауера.

Секретні плани дій у відповідь на потенційну агресію рф налічують тисячі сторінок. Як у часи Холодної війни, ці документи визначатимуть певні війська для захисту відповідних регіонів. 

Альянс також планує узгодити модернізацію збройних сили та матеріально-технічного забезпечення у країнах-учасницях НАТО.

"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", – сказав генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

Офіційні особи НАТО підрахували, що на повну реалізацію планів знадобиться кілька років. Водночас вони наголошують, що за потреби Альянс може негайно розпочати бій.

"Ми готові битися сьогодні ввечері. Ви знаєте, ви ніколи не буваєте достатньо готові. Ніколи. Ми повинні бути в змозі битися сьогодні ввечері, якщо це необхідно, з тим, що у нас є", – цитує агентство заступник начальника Верховного штабу об'єднаних сил НАТО в Європі генерал-лейтенанта Юбера Коттеро.

НАТОнападвійськовийвійна в Україніросія окупанти

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