Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бундесвер і НАТО готуються до нападу путіна – Bild

15 січня 2024, 08:46
Бундесвер і НАТО готуються до нападу путіна – Bild
Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.

Про це пише німецьке видання Bild, посилаючись на секретний документ Бундесверу.

Згідно з документом, ескалація між НАТО і росією може відбутися вже в лютому цього року.

В секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий "Шлях до конфлікту" між рф і НАТО. 

Дії росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

BILD описує сценарій із документа, проте з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ НАТО.

Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч осіб, а потім кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

Спочатку прихована і з часом все більш явна атака росії на Захід починається в липні. Є очікування, що буде кібератака і схожі форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які рф використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території і в білорусі.

Згідно зі сценарієм, загострення цієї ситуації може статися в жовтні в разі перекидання росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград. В грудні цього року в районі "Сувалкського коридору" можуть відбутись штучно викликані "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

Після виборі США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів і тоді росія за підтримки білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. 

В травні наступного року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після "дня Х". Чи буде росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.

 
РосіявійнаНАТО

Останні матеріали

Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О’Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Політика
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2024, 23:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється