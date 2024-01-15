Бундесвер і НАТО готуються до нападу путіна – Bild

Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.

Про це пише німецьке видання Bild, посилаючись на секретний документ Бундесверу.

Згідно з документом, ескалація між НАТО і росією може відбутися вже в лютому цього року.

В секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий "Шлях до конфлікту" між рф і НАТО.

Дії росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

BILD описує сценарій із документа, проте з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ НАТО.

Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч осіб, а потім кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

Спочатку прихована і з часом все більш явна атака росії на Захід починається в липні. Є очікування, що буде кібератака і схожі форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які рф використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території і в білорусі.

Згідно зі сценарієм, загострення цієї ситуації може статися в жовтні в разі перекидання росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград. В грудні цього року в районі "Сувалкського коридору" можуть відбутись штучно викликані "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

Після виборі США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів і тоді росія за підтримки білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну.

В травні наступного року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після "дня Х". Чи буде росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.