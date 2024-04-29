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ПОЛІТИКА

НАТО готується до засідання Військового комітету для обговорення ситуації в Україні

29 квітня 2024, 21:58
НАТО готується до засідання Військового комітету для обговорення ситуації в Україні
Україна НАТО
На засіданні НАТО може з'явитись головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Північноатлантичний Альянс 16 травня проведе засідання найвищого військового органу - Військовий комітет. В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Як розповіли у відомстві, на засіданні Військового комітету НАТО буде головувати його очільник адмірал Роб Бауер. Окрім того, там запланована присутність інших командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.

Також на засіданні має бути присутнім і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити ключові пріоритети і виклики Альянсу.

Варто зауважити, що одна з частин засідання буде присвячена Україні.

"На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу", - сказано у повідомленні.

З цього слідує, що на засіданні НАТО може з'явитись головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський або ж інший уповноважений представник України.

Україна подала заявку на вступ до НАТО ще з початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді президент Володимир Зеленський наполягав на прискореному вступі України до НАТО.

Минулого тижня Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з обороноздатності України,  на якому розповів про ситуацію на фронті, що "має тенденцію до загострення".

НАТОкомітетСирськийвійна в України

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