Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

НАТО готується посилити протиракетну оборону для стримування рф – Bloomberg

13 червня 2025, 09:21
НАТО готується посилити протиракетну оборону для стримування рф – Bloomberg
Країни-члени НАТО вперше обговорюють можливість об'єднання протиракетного щита альянсу з іншими засобами протиракетної оборони.

НАТО планує посилити свої системи протиракетної оборони, аби захистити себе від можливого нападу, що, швидше за все, призведе до більшого напруження у відносинах з рф.

Про це пише Bloomberg

За інформацією джерел видання, країни-члени НАТО вперше обговорюють можливість об'єднання протиракетного щита альянсу з іншими засобами протиракетної оборони. 

"москва вже давно висловлює незадоволення присутністю сил балістичної оборони НАТО, зокрема, розміщенням ракет-перехоплювачів у Польщі і Румунії. Альянс відводив скарги, вказуючи на ракетні загрози далекого радіусу дії з боку Ірану", - нагадали у матеріалі.

Водночас співрозмовники Bloomberg кажуть, що поєднання протиракетної оборони з інтегрованою системою НАТО буде спрямовано проти всіх загроз у майбутньому, серед яких і стримування росії. 

"НАТО перебуває в процесі посилення своєї оборони перед обличчям російської агресії протягом трьох років після того, як президент влвдімір путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Альянс, що складається з 32 країн-членів, щойно ухвалив найамбітніші нові цілі в галузі озброєнь з часів холодної війни", - додали у виданні.

Джерела додають, що перемовини про інтеграцію можуть закінчитися до того часу, коли лідери НАТО зберуться в Гаазі на саміт 24-25 червня, але обговорення може продовжитися і після нього. 

Водночас зараз невідомо, що чи будуть ці системи розглядатися як відповідь на загрозу з боку Ірану, або ж будуть повністю сфокусовані на стримування рф. 

Один зі співрозмовників Bloomberg підкреслив:

"Ця ініціатива є частиною ширшої дискусії про шляхи зміцнення східного флангу НАТО. Проте залишаються сумніви щодо того, як такий крок вплине на мирні зусилля в Україні і чи підтримають його США".

Своєю чергою директор Чорноморської програми вашингтонського аналітичного центру Middle East Institute, що базується у Вашингтоні, Юлія Джоджа наголосила, що балістичні системи НАТО, які є переважно американськими, "явно потребують оновлення, щоб протистояти останнім загрозам, які вже не походять від Ірану, як це було, коли вони були впроваджені".

"Контекст надзвичайно нестабільний, і це повинно бути в списку справ НАТО", - попередила вона.

НАТОППОросія загроза

Останні матеріали

Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла Москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла Москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється