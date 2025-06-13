НАТО готується посилити протиракетну оборону для стримування рф – Bloomberg

Країни-члени НАТО вперше обговорюють можливість об'єднання протиракетного щита альянсу з іншими засобами протиракетної оборони.

НАТО планує посилити свої системи протиракетної оборони, аби захистити себе від можливого нападу, що, швидше за все, призведе до більшого напруження у відносинах з рф.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, країни-члени НАТО вперше обговорюють можливість об'єднання протиракетного щита альянсу з іншими засобами протиракетної оборони.

"москва вже давно висловлює незадоволення присутністю сил балістичної оборони НАТО, зокрема, розміщенням ракет-перехоплювачів у Польщі і Румунії. Альянс відводив скарги, вказуючи на ракетні загрози далекого радіусу дії з боку Ірану", - нагадали у матеріалі.

Водночас співрозмовники Bloomberg кажуть, що поєднання протиракетної оборони з інтегрованою системою НАТО буде спрямовано проти всіх загроз у майбутньому, серед яких і стримування росії.

"НАТО перебуває в процесі посилення своєї оборони перед обличчям російської агресії протягом трьох років після того, як президент влвдімір путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Альянс, що складається з 32 країн-членів, щойно ухвалив найамбітніші нові цілі в галузі озброєнь з часів холодної війни", - додали у виданні.

Джерела додають, що перемовини про інтеграцію можуть закінчитися до того часу, коли лідери НАТО зберуться в Гаазі на саміт 24-25 червня, але обговорення може продовжитися і після нього.

Водночас зараз невідомо, що чи будуть ці системи розглядатися як відповідь на загрозу з боку Ірану, або ж будуть повністю сфокусовані на стримування рф.

Один зі співрозмовників Bloomberg підкреслив:

"Ця ініціатива є частиною ширшої дискусії про шляхи зміцнення східного флангу НАТО. Проте залишаються сумніви щодо того, як такий крок вплине на мирні зусилля в Україні і чи підтримають його США".

Своєю чергою директор Чорноморської програми вашингтонського аналітичного центру Middle East Institute, що базується у Вашингтоні, Юлія Джоджа наголосила, що балістичні системи НАТО, які є переважно американськими, "явно потребують оновлення, щоб протистояти останнім загрозам, які вже не походять від Ірану, як це було, коли вони були впроваджені".

"Контекст надзвичайно нестабільний, і це повинно бути в списку справ НАТО", - попередила вона.