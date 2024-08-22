НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з рф

На базі в Міккелі буде дислоковано військовий контингент зі Швеції та Норвегії.

НАТО розгорне біля російського кордону бронетанкову бригаду. Для захисту Фінляндії країни НАТО створюють підрозділ сухопутних військ, який називається англійською абревіатурою FLF (Forward Land Forces).

Про це пише газета Iltalehti.

За даними видання, військовий контингент Північноатлантичного альянсу чисельністю від чотирьох до п'яти тисяч людей розмістять у місті Міккелі у Фінляндії.

"У Міккелі буде створено підштаб сухопутних сил НАТО, який почне керувати операціями та навчанням бригади НАТО чисельністю приблизно 4000–5000 солдатів, яка буде сформована для захисту Фінляндії. Сили оборони Фінляндії та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії потрібна присутність солдатів із країн НАТО на фінській землі", – йдеться у публікації.

Iltalehti, посилаючись на власні джерела у НАТО, пише, що Фінляндія публічно звітуватиме про плани щодо діяльності військових НАТО у Міккелі найближчими тижнями, тобто на початку осені.