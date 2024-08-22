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НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з рф

22 серпня 2024, 14:07
НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з рф
На базі в Міккелі буде дислоковано військовий контингент зі Швеції та Норвегії.

НАТО розгорне біля російського кордону бронетанкову бригаду. Для захисту Фінляндії країни НАТО створюють підрозділ сухопутних військ, який називається англійською абревіатурою FLF (Forward Land Forces).

Про це пише газета Iltalehti.

За даними видання, військовий контингент Північноатлантичного альянсу чисельністю від чотирьох до п'яти тисяч людей розмістять у місті Міккелі у Фінляндії.

"У Міккелі буде створено підштаб сухопутних сил НАТО, який почне керувати операціями та навчанням бригади НАТО чисельністю приблизно 4000–5000 солдатів, яка буде сформована для захисту Фінляндії. Сили оборони Фінляндії та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії потрібна присутність солдатів із країн НАТО на фінській землі", – йдеться у публікації.
 
Iltalehti, посилаючись на власні джерела у НАТО, пише, що Фінляндія публічно звітуватиме про плани щодо діяльності військових НАТО у Міккелі найближчими тижнями, тобто на початку осені. 
 
"Показово, що для захисту Фінляндії формується не лише бронетанкова бригада НАТО, а й озброєння для неї буде зберігатися у Фінляндії", – уточнюють журналісти.
 
Підготовка до створення штабу в основному велася ще з минулої весни, коли Міккелі відвідав заступник командувача штабом спільних операцій НАТО в Норфолку британський контр-адмірал Тім Генрі.
 
"Альянс НАТО розглядає потужний підрозділ сухопутних військ бригади як бойову одиницю, здатну наносити удари, що має превентивний ефект. Окрім власних сил оборони, Естонію, Латвію та Литву захищають також бригади сухопутних військ НАТО", – зазначають журналісти.

 

НАТОвійна в Українікордон з рфросія окупанти

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