Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАТО і Македонія підписали протокол про вступ країни до Альянсу

Македонія вступає в НАТО
Посли 29 країн-членів НАТО та Македонії підписали протокол про вступ цієї країни в Альянс. Відтак Македонія стане 30 країною-членом НАТО.
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ країни до Альянсу Фото: ekathimerini.com

Підписання відбулося у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі в присутності генсека НАТО Єнса Столтенберга та міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров.

Усі союзники НАТО підписали Протокол про приєднання з Македонією, що забезпечить більшу безпеку та процвітання всьому регіону. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли 30 прапорів майорітимуть біля штабу НАТО.

Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2019 13:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.