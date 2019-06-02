НАТО і Македонія підписали протокол про вступ країни до Альянсу

Посли 29 країн-членів НАТО та Македонії підписали протокол про вступ цієї країни в Альянс. Відтак Македонія стане 30 країною-членом НАТО.

Підписання відбулося у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі в присутності генсека НАТО Єнса Столтенберга та міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров.

Усі союзники НАТО підписали Протокол про приєднання з Македонією, що забезпечить більшу безпеку та процвітання всьому регіону. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли 30 прапорів майорітимуть біля штабу НАТО.

Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.