НАТО і рф одночасно проведуть навчання в Балтійському морі – Bild

Експерти попередили про провокації

Країни-члени НАТО і росія проведуть навчання в Балтійському морі в один і той самий час, у зв'язку з чим, на думку експертів, є загроза провокацій.

Про це пише Bild.

Наступного тижня члени НАТО почнуть традиційні військово-морські навчання Baltops, які ось уже 50 років проводяться на початку червня. Однак цього разу флот НАТО в Балтійському морі тренуватиметься не один.

Річ у тім, як зазначило видання, що російський диктатор путін теж вирішив відправити свій флот на навчання, причому на місяць раніше, ніж зазвичай. У них візьмуть участь 20 кораблів.

У зв'язку з цим експерти попередили, що флоти можуть небезпечно зблизитися. Старший науковий співробітник CASSIS (аналітичний центр Боннського університету), а також офіцер запасу ВМС Німеччини Моріц Браке сказав:

"росіяни поводяться дуже агресивно. Те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе в собі ризик переростання в більш гостру ескалацію".