НАТО і рф одночасно проведуть навчання в Балтійському морі – Bild
01 червня 2025, 09:15
Фото: DW
Експерти попередили про провокації
Країни-члени НАТО і росія проведуть навчання в Балтійському морі в один і той самий час, у зв'язку з чим, на думку експертів, є загроза провокацій.
Про це пише Bild.
Наступного тижня члени НАТО почнуть традиційні військово-морські навчання Baltops, які ось уже 50 років проводяться на початку червня. Однак цього разу флот НАТО в Балтійському морі тренуватиметься не один.
Річ у тім, як зазначило видання, що російський диктатор путін теж вирішив відправити свій флот на навчання, причому на місяць раніше, ніж зазвичай. У них візьмуть участь 20 кораблів.
У зв'язку з цим експерти попередили, що флоти можуть небезпечно зблизитися. Старший науковий співробітник CASSIS (аналітичний центр Боннського університету), а також офіцер запасу ВМС Німеччини Моріц Браке сказав:
"росіяни поводяться дуже агресивно. Те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе в собі ризик переростання в більш гостру ескалацію".
Браке вважає, що рф не нападе під час навчань, а ось провокації не виключені. Наприклад, як описав експерт, російський флот може перегородити шлях кораблям НАТО і зупинити їх, а російські літаки можуть навмисно пролітати над кораблями альянсу.
"Йдеться про перевірку пильності: як швидко відреагує НАТО?", - пояснив він.
Крім того, на думку Браке, навчання в небезпечній близькості - це послання кремля: "Ви слабкі, ви вразливі".
Керівник відділу стратегії та безпеки на морі при Університеті Кіля Йоганнес Петерс припустив, що росія таким чином демонструє силу:
рф саме в Балтійському морі намагається посилити свій потенціал залякування".
Крім цього, додає Петерс, маневри використовують для розвідки, "що, однак, також легітимно".