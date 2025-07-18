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ПОЛІТИКА

НАТО має 18 місяців до можливої війни з Китаєм і росією — Bild

18 липня 2025, 20:59
НАТО має 18 місяців до можливої війни з Китаєм і росією — Bild
Сі Цзіньпін, плануючи напад на Тайвань, буде шукати шляхи відволікання уваги США та НАТО від Тихоокеанського регіону. Таким шляхом може стати атака росії на країни Альянсу.

Європа та США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю та росії. Оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін обов'язково змусить росію атакувати НАТО, коли збереться напасти на Тайвань.

Про це заявив командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич, цитує Bild.

Гринкевич вважає, що Європейський Союз та США мають максимум два з половиною роки, щоб підготуватися до війни проти росії та Китаю. Генерал вважає, що 2027 рік стане роком великої кризи.

На думку Гринкевича, Сі Цзіньпін, плануючи напад на Тайвань, буде шукати шляхи відволікання уваги США та НАТО від Тихоокеанського регіону. Таким шляхом може стати атака росії на країни Альянсу.

Оскільки російський диктатор владімір путін сателіт Китаю, Сі змусить Кремль напасти на Європу. А сам спробує атакувати Тайвань, поки НАТО та США будуть відбивати російський наступ.

"ЄС та США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до глобального військового конфлікту з Китаєм та росією", - резюмувало видання.

СШАКитайНАТОТайваньСі Цзіньпінросія загроза

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