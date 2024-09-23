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НАТО має бути більш рішучим щодо російських дронів – міноборони Нідерландів

23 вересня 2024, 14:44
НАТО має бути більш рішучим щодо російських дронів – міноборони Нідерландів
Фото: УНН
Міністр вважає, що в періодичних порушеннях повітряного простору НАТО російськими БпЛА певну стратегію.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Альянс має чітко дати росії зрозуміти, що порушення повітряного простору країн НАТО є неприйнятним.

Про це він сказав в інтерв'ю Delfi.

"Тепер ми знаємо, що це, звісно, стратегія росії – щоразу йти на крок далі і маленькими кроками промацувати, як далеко можна зайти. І тому я думаю, що ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно", – заявив Брекельманс.

Він додав, що в окремих держав-членів є свої засоби протиповітряної оборони, якщо йдеться про прості дрони.

"Тому вони також несуть відповідальність за знищення цих дронів, якщо це необхідно. Але якщо справа складніша, якщо їм потрібна підтримка НАТО, я думаю, що альянс також має бути в змозі надати таку підтримку", – сказав міністр.

За його лосвами, НАТО повинно постійно обговорювати з союзниками, чи достатньо у нас засобів для захисту нашого повітряного простору. І якщо ні, то ми повинні переконатися, що для цього потрібно більше, більше давати, більше постачати. 

"Тому що, як я вже сказав, послання кремлю має бути чітким: порушення повітряного простору НАТО неприйнятне", - наголосив Брекельманс.

Також міністра оголосив, що Нідерланди незабаром поставлять Україні три пускові установки для Patriot.

 

НідерландиНАТОросійські дрони

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