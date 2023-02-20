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ПОЛІТИКА

Сунак виступає за членство України в НАТО та створення гарантій безпеки

20 лютого 2023, 08:46
Сунак виступає за членство України в НАТО та створення гарантій безпеки
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що союзники по НАТО повинні завершити роботу над розробенням гарантій безпеки для України до майбутньої зустрічі лідерів Альянсу на саміті в липні.

Він підтримав ідею вступу України до Північноатлантичного альянсу та наполягає на тому, що до цього має бути розроблений план гарантування безпеки країни.

Про це пише Bloomberg.

"Нам потрібно думати про те, як у майбутньому захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми повинні почати, тому що саміт у Вільнюсі є гарним місцем для її завершення", – зазначив британський прем'єр.

Наступна зустріч лідерів НАТО планується влітку у столиці Литви Вільнюсі.

Сунак закликав союзників надіслати Києву більше артилерії, далекобійної зброї, танків і систем протиповітряної оборони.

Він заявив, що війна в Україні досягла переломного моменту і Київ може отримати довгоочікувану перевагу, якщо йому дадуть правильну зброю.

НАТОвступСунакУкраїни

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