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ПОЛІТИКА

НАТО має "готуватися до російських ракетних ударів по Європі" – The Times

29 січня 2024, 08:59
НАТО має
НАТО доведеться підготуватися до ударів росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині.

Незважаючи на те, що росія зосереджена на війні в Україні, країни Заходу стурбовані тим, що вона може вжити подальших дій, що загрожують їх безпеці.

Про це повідомляє The Times.

НАТО доведеться підготуватися до ударів росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо кремль розпочне війну проти альянсу, попереджають високопоставлені генерали.

В інтерв'ю газеті The Times генерал-лейтенант Олександр Соллфранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які ускладнюють переміщення військ та техніки, а також використання країнами один одного військової техніки та спорядження в період кризи.

"Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу", - каже Сольфранк.

Лідери НАТО вважають, що альянс має обмежений час, щоб вжити заходів щодо зміцнення своєї оборони. Вони сподіваються узгодити введення системи "воєнного Шенгену", яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн НАТО, до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

У січні 2024 року відбулося перше засідання Ради Україна - НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів.

війнаНАТОрф тероризм

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