НАТО має лише 5% ППО, необхідної для захисту східного флангу – FT

В Альнсі підрахували, що Європа має лише незначну частину протиповітряної оборони, потрібної для захисту свого східного флангу.

Про це пише The Financial Times.

Війна кремля проти України показала важливість протиповітряної оборони.

Київ змушений просити у союзників додаткові системи і ракети для захисту міст, військ та енергетичної мережі від щоденних бомбардувань. За словами джерел, країни НАТО здатні забезпечити менше 5% потужностей ППО, які вважаються потрібними для захисту Альянсу у Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.

Високопоставлений дипломат НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і авіаударів це головна частина плану захисту Східної Європи від вторгнення, якої наразі немає.

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться сьогодні в Празі для перемовин щодо підготовки до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні. Головною темою буде посилення європейської оборони.

Деякі європейські лідери та військові чиновники вважають, що росія може атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття.

А неможливість союзників протягом останніх місяців надати Україні додаткове обладнання ППО підкреслила обмеженість запасів на континенті дорогих і повільних у виробництві систем.

Німеччина в минулому році запустила свою ініціативу Sky Shield разом з більш ніж десятком інших країн ЄС для розробки спільної системи ППО з використанням технологій, розроблених США та Ізраїлем.

Проте Франція публічно розкритикувала цю пропозицію та запропонувала іншу, підтриману меншою кількістю союзників.

В середіни травня Польща та Греція закликали Європейську комісію допомогти розробити та потенційно допомогти у фінансуванні пан’європейської системи протиповітряної оборони, а деякі столиці ЄС запропонували збільшити спільний борг для фінансування оборонних проектів.

Прем’єр-міністри Греції та Польщі Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск написали листа голови Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

В ньому йдеться про те, що протиповітряна оборона "основна вразливісті нашої безпеки", а війна в Україні дала нам уроки, яких ми більше не можемо ігнорувати".

Адже удари дальньої дії більше не є надпотужним потенціалом, а новою загрозою стали дешеві ударні безпілотники.

Офіційний представник НАТО сказав, що "цілі можливостей і плани захисту засекречені", але протиповітряна і протиракетна оборона "є головним пріоритетом".

"Нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони щодо кількості та готовності. Тож ми впевнені, що стримування НАТО проти росії залишається сильним", - додав чиновник.

За його словами, країни Заходу інвестують у нові засоби протиповітряної оборони, включаючи винищувачі. Повна інтеграція різних європейських систем протиповітряної оборони може допомогти компенсувати недолік шляхом створення щільної сітки датчиків і перехоплювачів по всьому континенту.

Проте спроби оновити командну і контрольну інфраструктуру НАТО для протиповітряної оборони так і не були здійснені.