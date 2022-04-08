НОВИНИГенеральний секретар організації заяви, що під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка КиєваПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО має моральний обов’язок підтримувати Україну - Столтенберг
Фото: 5 канал
Під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка Києва.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на норвезькому острові Утея.
"У цьому конфлікті НАТО має два завдання. Підтримувати Україну. І не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і росією. Ми підтримуємо право України на самооборону. Це право закріплене міжнародним правом. Український народ проявив велику мужність протягом всієї війни", - сказав він.
За словами Столтенберга, НАТО має моральний обов’язок підтримувати Україну.
"Україна є незалежною країною з понад 40 мільйонами людей, які невиправдано піддаються жорстокій загарбницькій війні. Ми бачимо військові дії, напади на цивільне населення та руйнування, яких не було з часів Другої світової війни. Ми не можемо бути байдужими до цього", - додав генсек.
Столтенберг наголосив, що ціну, яку платить Захід за наслідки російської агресії проти України, не можна порівнювати з ціною, яку щодня платить сама Україна.
"Ми платимо ціну за підтримку України. За військову, гуманітарну та фінансову підтримку. За санкції, які призвели до зростання інфляції та зростання цін у наших країнах. Але пам’ятайте – ціна, яку ми платимо, може вимірюватися грошима. Ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями. Щодня сотні вбитих і поранених", - генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.
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