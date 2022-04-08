RSS
НОВИНИ

НАТО має моральний обов’язок підтримувати Україну - Столтенберг

Генеральний секретар організації заяви, що під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка Києва
НАТО має моральний обов’язок підтримувати Україну - Столтенберг Фото: 5 канал
Під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка Києва.
 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на норвезькому острові Утея.
 
"У цьому конфлікті НАТО має два завдання. Підтримувати Україну. І не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і росією. Ми підтримуємо право України на самооборону. Це право закріплене міжнародним правом. Український народ проявив велику мужність протягом всієї війни", - сказав він.
 
За словами Столтенберга, НАТО має моральний обов’язок підтримувати Україну.
 
"Україна є незалежною країною з понад 40 мільйонами людей, які невиправдано піддаються жорстокій загарбницькій війні. Ми бачимо військові дії, напади на цивільне населення та руйнування, яких не було з часів Другої світової війни. Ми не можемо бути байдужими до цього", - додав генсек.
 
Столтенберг наголосив, що ціну, яку платить Захід за наслідки російської агресії проти України, не можна порівнювати з ціною, яку щодня платить сама Україна.
 
"Ми платимо ціну за підтримку України. За військову, гуманітарну та фінансову підтримку. За санкції, які призвели до зростання інфляції та зростання цін у наших країнах. Але пам’ятайте – ціна, яку ми платимо, може вимірюватися грошима. Ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями. Щодня сотні вбитих і поранених", - генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2022 14:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post

Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.