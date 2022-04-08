НАТО має моральний обов’язок підтримувати Україну - Столтенберг

Генеральний секретар організації заяви, що під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка Києва

Під час російської агресії проти України одним із завдань Північноатлантичного альянсу є підтримка Києва.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на норвезькому острові Утея.

"У цьому конфлікті НАТО має два завдання. Підтримувати Україну. І не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і росією. Ми підтримуємо право України на самооборону. Це право закріплене міжнародним правом. Український народ проявив велику мужність протягом всієї війни", - сказав він.

За словами Столтенберга, НАТО має моральний обов’язок підтримувати Україну.

"Україна є незалежною країною з понад 40 мільйонами людей, які невиправдано піддаються жорстокій загарбницькій війні. Ми бачимо військові дії, напади на цивільне населення та руйнування, яких не було з часів Другої світової війни. Ми не можемо бути байдужими до цього", - додав генсек.

Столтенберг наголосив, що ціну, яку платить Захід за наслідки російської агресії проти України, не можна порівнювати з ціною, яку щодня платить сама Україна.

"Ми платимо ціну за підтримку України. За військову, гуманітарну та фінансову підтримку. За санкції, які призвели до зростання інфляції та зростання цін у наших країнах. Але пам’ятайте – ціна, яку ми платимо, може вимірюватися грошима. Ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями. Щодня сотні вбитих і поранених", - генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.