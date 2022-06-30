ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна потребує сучасної зброї для боротьби з російською агресією, і НАТО надасть їй допомогу у переході від пострадянського озброєння на сучасні зразки зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО має намір переозброїти Україну сучасною зброєю - Столтенберг
Ми вже доставили в Україну багато нового обладнання. Альянс має завдання допомогти Україні у переході від старого обладнання ще «радянської» ери до сучасного обладнання, що відповідає стандартам НАТО. Ми маємо перелік такого обладнання, якого потребує Україна вже зараз. Це широкий перелік сучасної зброї
Фото: з вільного доступу
Про це сьогодні у Мадриді, під час підсумкової пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми вже доставили в Україну багато нового обладнання. Альянс має завдання допомогти Україні у переході від старого обладнання ще «радянської» ери до сучасного обладнання, що відповідає стандартам НАТО. Ми маємо перелік такого обладнання, якого потребує Україна вже зараз. Це широкий перелік сучасної зброї", - сказав Столтенберг.
Він зауважив, що союзники по Альянсу вирішили продовжити підтримку України, що допоможе їй залишалася незалежною та суверенною європейською державою.
"Брудна війна путіна, яку він веде проти України, є абсолютно не прийнятною. Вона несе смерть та руйнування в Україні, але також має важкі наслідки для світу. Тож президент путін має вивести свої війська та припинити атаку проти суверенної держави, зупинити страждання людей в Україні", - наголосив генсек НАТО.
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