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НАТО має намір переозброїти Україну сучасною зброєю - Столтенберг

Ми вже доставили в Україну багато нового обладнання. Альянс має завдання допомогти Україні у переході від старого обладнання ще «радянської» ери до сучасного обладнання, що відповідає стандартам НАТО. Ми маємо перелік такого обладнання, якого потребує Україна вже зараз. Це широкий перелік сучасної зброї
Україна потребує сучасної зброї для боротьби з російською агресією, і НАТО надасть їй допомогу у переході від пострадянського озброєння на сучасні зразки зброї.
НАТО має намір переозброїти Україну сучасною зброєю - Столтенберг Фото: з вільного доступу
Про це сьогодні у Мадриді, під час підсумкової пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
"Ми вже доставили в Україну багато нового обладнання. Альянс має завдання допомогти Україні у переході від старого обладнання ще «радянської» ери до сучасного обладнання, що відповідає стандартам НАТО. Ми маємо перелік такого обладнання, якого потребує Україна вже зараз. Це широкий перелік сучасної зброї", - сказав Столтенберг.
 
Він зауважив, що союзники по Альянсу вирішили продовжити підтримку України, що допоможе їй залишалася незалежною та суверенною європейською державою.
 
"Брудна війна путіна, яку він веде проти України, є абсолютно не прийнятною. Вона несе смерть та руйнування в Україні, але також має важкі наслідки для світу. Тож президент путін має вивести свої війська та припинити атаку проти суверенної держави, зупинити страждання людей в Україні", - наголосив генсек НАТО.
 
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30 06 2022 15:43
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