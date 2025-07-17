Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО має план блискавичної нейтралізації Калінінградської області – генерал

17 липня 2025, 16:53
НАТО має план блискавичної нейтралізації Калінінградської області – генерал
Фото: з вільного доступу
Сучасне озброєння дасть змогу зробити це швидше, ніж будь-коли.
Союзники по НАТО створили план "нейтралізації" Калінінградської області. 
 
Про це заявив командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донахью, повідомляє Defense News.
 
За словами Донахью, союзники США разом із союзниками по НАТО розпочинають реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу". Він спрямований на посилення наземних можливостей і підвищення взаємодії оборонної промисловості країн альянсу.
 
План покликаний протистояти загрозам з боку росії і забезпечити глобальне стримування.
 
"Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо - це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки - дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD  із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", - уточнив генерал.
 
Донахью як приклад навів Калінінградську область, яка оточена з усіх боків країнами НАТО. За його словами, тепер у армії НАТО є можливості "нейтралізувати регіон із землі в терміни, які раніше здавалися неможливими - швидше, ніж будь-коли раніше".
 
"Ми вже спланували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку представляє росія ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу", - розповів він.
 
План також включає систему для обміну даними. НАТО вже придбало таку систему, зазначив Донахью, маючи на увазі Maven Smart System від компанії Palantir - платформу штучного інтелекту, яка обробляє величезні масиви даних і допомагає військовим командирам швидко ухвалювати рішення.
 
Також генерал додав, що в НАТО хочуть, щоб усі системи були з можливістю опціонального управління людиною, чи то ППО, чи то системи дальнього вогню.
 
"Ми хочемо, щоб це була єдина система, з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни", - сказав він.
 
Крім того, армія НАТО прагне знизити вартість озброєнь.
 
"Як правило, будь-яка зброя або боєприпас, який ви використовуєте проти можливості противника, має бути дешевшим, ніж його мета", - наголосив Донахью.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється