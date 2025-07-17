НАТО має план блискавичної нейтралізації Калінінградської області – генерал

Союзники по НАТО створили план "нейтралізації" Калінінградської області.

За словами Донахью, союзники США разом із союзниками по НАТО розпочинають реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу". Він спрямований на посилення наземних можливостей і підвищення взаємодії оборонної промисловості країн альянсу.

План покликаний протистояти загрозам з боку росії і забезпечити глобальне стримування.

"Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо - це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки - дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", - уточнив генерал.

Донахью як приклад навів Калінінградську область, яка оточена з усіх боків країнами НАТО. За його словами, тепер у армії НАТО є можливості "нейтралізувати регіон із землі в терміни, які раніше здавалися неможливими - швидше, ніж будь-коли раніше".

"Ми вже спланували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку представляє росія ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу", - розповів він.

План також включає систему для обміну даними. НАТО вже придбало таку систему, зазначив Донахью, маючи на увазі Maven Smart System від компанії Palantir - платформу штучного інтелекту, яка обробляє величезні масиви даних і допомагає військовим командирам швидко ухвалювати рішення.

Також генерал додав, що в НАТО хочуть, щоб усі системи були з можливістю опціонального управління людиною, чи то ППО, чи то системи дальнього вогню.

"Ми хочемо, щоб це була єдина система, з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни", - сказав він.

Крім того, армія НАТО прагне знизити вартість озброєнь.

"Як правило, будь-яка зброя або боєприпас, який ви використовуєте проти можливості противника, має бути дешевшим, ніж його мета", - наголосив Донахью.