НАТО має змінити траєкторію війни в Україні – Рютте

За словами Рютте, передусім це потрібно для самої України, оскільки світ "не може дозволити", щоб одна країна вторгалася в іншу країну і намагалася її колонізувати в 21 столітті.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має збільшити підтримку України, аби "змінити траєкторію війни", оскільки зараз лінія фронту "рухається в неправильному напрямку".

Про це він сказав у четвер, 23 січня, під час Українського сніданку в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

"По-перше, ми повинні збільшувати, а не скорочувати підтримку України, нам треба змінити траєкторію конфлікту, оскільки те, куди рухається лінія фронту зараз, це неправильно, це треба змінити", — сказав він.

За словами Рютте, передусім це потрібно для самої України, оскільки світ "не може дозволити", щоб одна країна вторгалася в іншу країну і намагалася її колонізувати в 21 столітті.

По-друге, тому що Китай, Північна Корея, Іран і росія працюють разом, а "поганою угодою" російський диктатор владімір путін "дасть п’ять" лідерам Північної Кореї, Ірану та Китаю.

Крім того, за словами Рютте, якщо Україна програє війну, члени НАТО зіткнуться з «трильйонами» додаткових витрат на зміцнення своїх збройних сил, що буде«набагато вищою ціною», ніж та, яка передбачається зараз.

Він також наголосив на важливості працювати над посиленням своїх спроможностей і заповнювати прогалини Альянсу, заявивши, що збільшення витрат на оборону до 2% є недостатнім.

"В ці часи війни в нас немає розкоші відставати: нам треба мати більше, виробляти швидше і в іншій кількості і дешевше. Ми закуповуємо недостатньо виробляємо недостатньо і не працюємо належно з промисловістю", — зазначив генсек НАТО.

Він також заявив, що Альянс буде збільшувати витрати на оборону і посилювати виробництво, а також співпрацювати зі США, щоб Україна опинилася у якомога сильнішій позиції.

"І я кажу європейцям і далі: надавайте Україні оборонне обладнання, озброєння, боєприпаси, тому що те, що ми хочемо досягти, ми самі маємо робити. І тут Трамп має рацію: причини цього конфлікту неправедні, але ми маємо робити більше разом і в Європі і в США", — сказав Рютте.