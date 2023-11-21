НАТО може розширити свою військову присутність у Косові – Столтенберг

НАТО може ухвалити рішення щодо постійного збільшення військової присутності у Косові у відповідь на зіткнення на півночі регіону у вересні.

НАТО може розширити військову присутність у Косові. Так Альянс хоче запобігти майбутнім конфліктам у країні.

Про це повідомляє Радіо Свобода

НАТО може ухвалити рішення щодо постійного збільшення військової присутності у Косові у відповідь на зіткнення на півночі регіону у вересні. Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Косово Вьосою Османі в Пріштіні 20 листопада.

У відповідь на стрілянину в селі Банська, внаслідок якої загинуло четверо людей, НАТО вирішило розширити свій контингент у Косові. За словами Столтенберга, це рішення продемонструвало рішучість Альянсу запобігти повторенню таких інцидентів.

"Наразі ми розмірковуємо, чи варто нам мати більш постійне розширення, щоб гарантувати, що ситуація не вийде з-під контролю і не створить нового жорстокого конфлікту в Косові чи за його межами", - сказав Столтенберг.

Генсек також наголосив, що винні у нападах 24 вересня мають бути притягнуті до відповідальності. Він має намір заявити про це на майбутніх зустрічах у Сербії 21 листопада.

"Такі насильницькі напади неприйнятні. Винні мають постати перед правосуддям", - сказав Столтенберг.

НАТО збільшила обсяг KFOR, що складає 4 500 осіб, на кілька сотень військовослужбовців, надіславши додаткові сили з Великобританії та Румунії.

24 вересня 2023 року в Косові відбулися сутички між косовськими поліцейськими та озброєною групою невідомих осіб. Подія сталася у селі Баньська, що на півночі Косова, де переважають етнічні серби.

Внаслідок інциденту в Косові сталося різке загострення напруженості. НАТО направило до регіону додаткові війська, а країни Заходу закликали Сербію до стриманості.