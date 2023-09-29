"НАТО може включитися у війну ще до вступу України" – литовський правник

На переконання литовського правника, під час вільнюського саміту можна було знайти краще рішення для України.

Голова Конституційного суду Литви у 2014-2021 роках Вітаутаса Магнуса заявив, що НАТО може вирішити включитися у війну на захист України ще до її членства в Альянсі.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, навіть коли війна затягнеться, НАТО доведеться ув’язатися у війну напряму.

"Для цього Україні не обов’язково бути членом Альянсу. На основі Північноатлантичного договору держави можуть вирішити використати воєнну силу за межами НАТО. Такий випадок був у Югославії. Єдина різниця, що у випадку з росією ми матимемо справу з ядерною державою. Але я б не відкидав такого варіанту розвитку подій”, - сказав він.

Також він наголосив, що під час вільнюського саміту можна було знайти краще рішення для України.

"Наприклад, запросити до перемовин щодо вступу, не обумовлюючи конкретну дату. Так було б зрозуміло, що перемовини починаються”, - додав він.

Водночас він підкреслив, що “насправді найбільшою проблемою є війна.