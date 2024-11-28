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НАТО може застосувати пункт про колективну оборону проти рф – The Guardian

28 листопада 2024, 17:11
НАТО може застосувати пункт про колективну оборону проти рф – The Guardian
Фото: з вільного доступу
НАТО врешті-решт розгляне можливість застосування статті 5, наголосив директор зовнішньої розвідки Німеччини

Гібридна війна, яку росія розгорнула у західних країнах, може змусити їх дати спільну відповідь. Диверсії здатні підштовхнути НАТО до розгляду питання про застосування статті 5 Статуту про колективну оборону.

Про це попередив директор Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль, пише The Guardian.

Бруно Каль заявив на конференції Німецької ради з міжнародних відносин, що очікує від москви подальшої активізації гібридних воєнних дій:
 
"Широке використання росією гібридних заходів підвищує ризик того, що НАТО врешті-решт розгляне можливість застосування статті 5 про колективну оборону. Водночас нарощування росією військового потенціалу означає, що пряма військова конфронтація з НАТО стає для Кремля одним із можливих варіантів".
 
Директор Служби зовнішньої розвідки Німеччини додав, що наразі європейські країни бояться робити такі кроки.
 
Нагадаємо, що стаття 5 – колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО буде розглядатися як напад на всіх членів Альянсу. Цей принцип закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору. Єдиний раз вона була застосована після терактів у США 11 вересня 2001 року, але заходи в рамках колективної оборони НАТО приймало кілька разів, зокрема у відповідь на ситуацію в Сирії та вторгнення росії в Україну. НАТО має постійні сили на бойовому чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону держав Альянсу.
війна в Україніросія окупантиНАТО

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