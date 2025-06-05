НАТО надасть Україні допомогу у сумі €20 млрд – Рютте

"Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії", – наголосив генсек Альянсу

Під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі ухвалено рішення надати Україні додаткову військову допомогу на суму 20 мільярдів євро.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, підсумовуючи зустріч міністрів оборони країн НАТО.

"Цього року члени Альянсу вже пообіцяли надати Україні понад 20 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги. Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії", — наголосив він.

Також на зустрічі обговорили новий план інвестицій НАТО для забезпечення безпеки в світі, що стає дедалі небезпечнішим. За словами Рютте, країни Альянсу мають довести оборонні витрати до 3,5% ВВП на основні потреби і 1,5% ВВП на інвестиції, пов’язані з обороною, інфраструктурою та промисловістю.

Генсек НАТО відзначив підтримку союзників, яку ті пообіцяли на вчорашньому засіданні контактної групи з питань оборони.