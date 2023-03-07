НАТО надаватиме Україні все, що потрібно для перемоги над росією – Столтенберг

Союзники по Північноатлантичному альянсу збільшують обсяги підтримки України.

Країни-члени НАТО надаватимуть Україні все, що потрібно для перемоги над російськими окупантами. Це відповідь на наступальні дії та ракетні атаки.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Албанії Байрамом Бегай, передає Укрінформ.

"Ми щойно обговорили війну росії проти України. президент путін починає нові наступи та продовжує ракетні атаки. Наша відповідь – продовжувати надавати Україні все, чого вона потребує для перемоги. Союзники нарощують свою безпрецедентну підтримку, і я вітаю зобов’язання щодо такої допомоги від Албанії. Ми маємо продовжувати нашу допомогу так довго, як це буде необхідно", – зазначив генсек.

Крім того, Столтенберг зауважив, що Албанія відіграє ключову роль у підтриманні стабільності та співробітництва в регіоні Західних Балкан, який стратегічно важливий для НАТО. Альянс продовжуватиме свою миротворчу місію в Косово та сприятиме продовженню діалогу між Приштиною та Белградом з нормалізації відносин, що відбувається під егідою ЄС.