Матеріали:
Теми:

НАТО не бачить змін у ядерних силах росії – Столтенберг

17 серпня 2023, 19:23
НАТО не бачить змін у ядерних силах росії – Столтенберг
джерело ria
Спостереження оборонного блоку не зафіксували змін у потенціалі країни-агресора.

НАТО поки не виявив змін у ядерних силах росії й не бачить підстав для перегляду власної політики в цьому питанні.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав 17 серпня на конференції в Норвегії, повідомляє  Sky News.  

За його словами, спостереження оборонного блоку не зафіксували змін у потенціалі країни-агресора.

"Ми не бачили жодних змін у їхніх ядерних силах, які спонукали б нас змінити наші сили й те, як вони розташовані. Поки ми не бачили нічого, що потребувало б цього з нашого боку", – сказав генсек Альянсу.

Про те, що поки немає жодних ознак наміру рф застосувати ядерну зброю, 20 липня заявляв директор американського Центрального розвідуправління (ЦРУ) Вільям Бернс, виступаючи на безпековому форумі в Аспені (США).

Водночас він сказав, що ядерна риторика російського режиму викликає занепокоєння.

"Брязкання ядерною зброєю, яким займаються  президент рф і його оточення, було глибоко безвідповідальним. Це не те, до чого ми можемо ставитися легковажно. Звичайно, ми дуже уважно стежимо, але конкретних негайних приготувань до застосування ядерної зброї не бачимо", – підсумував він.

Столтенбергвійна в Україніросія окупантиЯдерна безпека

Останні матеріали

Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється