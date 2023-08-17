НАТО не бачить змін у ядерних силах росії – Столтенберг

Спостереження оборонного блоку не зафіксували змін у потенціалі країни-агресора.

НАТО поки не виявив змін у ядерних силах росії й не бачить підстав для перегляду власної політики в цьому питанні. Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав 17 серпня на конференції в Норвегії, повідомляє Sky News.

За його словами, спостереження оборонного блоку не зафіксували змін у потенціалі країни-агресора.

"Ми не бачили жодних змін у їхніх ядерних силах, які спонукали б нас змінити наші сили й те, як вони розташовані. Поки ми не бачили нічого, що потребувало б цього з нашого боку", – сказав генсек Альянсу.

Про те, що поки немає жодних ознак наміру рф застосувати ядерну зброю, 20 липня заявляв директор американського Центрального розвідуправління (ЦРУ) Вільям Бернс, виступаючи на безпековому форумі в Аспені (США).

Водночас він сказав, що ядерна риторика російського режиму викликає занепокоєння.

"Брязкання ядерною зброєю, яким займаються президент рф і його оточення, було глибоко безвідповідальним. Це не те, до чого ми можемо ставитися легковажно. Звичайно, ми дуже уважно стежимо, але конкретних негайних приготувань до застосування ядерної зброї не бачимо", – підсумував він.