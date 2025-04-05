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НАТО не братиме участі в переговорах щодо завершення війни

05 квітня 2025, 12:42
НАТО не братиме участі в переговорах щодо завершення війни
Фото: з вільного доступу
Також НАТО не має "червоних ліній" у переговорах щодо України.

Альянс не братиме участь у переговорах щодо припинення війни між Україною і росією, тому НАТО не має власних "червоних ліній" у цьому питанні.

Про це генсек НАТО Марк Рютте розказав в інтерв'ю NV.

"... ми як НАТО не беремо участі в цих переговорах. Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають", - заявив генсек.

За його словами, переговори просуваються повільно, однак не через Україну, а через росію, а "м’яч зараз явно на російському полі".

Рютте додав, що НАТО як окрема організація не має "червоних ліній" у переговорах, бо вона не є учасником цього процесу.

"Я думаю, що у НАТО немає власних червоних ліній, тому що ми не є частиною цього процесу. Але, звичайно, загалом, ми хочемо, щоб Україна була гордою суверенною державою, яка рухається вперед. Це те, чого ми всі хочемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін ніколи не повинен спробувати зробити це знову", - зазначив секретар Альянсу. 

Він додав, що НАТО не має "червоних ліній" у переговорах щодо України.

 
НАТОпереговоривійна в Україні

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