Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО не дозволить путіну використовувати зиму як зброю проти України – Блінкен

03 грудня 2024, 17:11
НАТО не дозволить путіну використовувати зиму як зброю проти України – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Такий метод війни намагається використати російський диктатор путін.
Північноатлантичний альянс не дасть росії використати зиму як зброю проти мирних українців.Такий метод війни намагається використати російський диктатор путін.
 
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомило Sky News.
 
За його словами, союзники по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, з чим вона стикається на полі бою.
 
"А також впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру, коли путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх будинках, відключити світло - ми не дозволимо цьому статися", - запевнив глава Держдепу.

 

Ентоні Блінкенвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється