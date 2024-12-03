НАТО не дозволить путіну використовувати зиму як зброю проти України – Блінкен
03 грудня 2024, 17:11
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Такий метод війни намагається використати російський диктатор путін.
Північноатлантичний альянс не дасть росії використати зиму як зброю проти мирних українців.Такий метод війни намагається використати російський диктатор путін.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомило Sky News.
За його словами, союзники по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, з чим вона стикається на полі бою.
"А також впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру, коли путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх будинках, відключити світло - ми не дозволимо цьому статися", - запевнив глава Держдепу.