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ПОЛІТИКА

НАТО не готове запросити Україну найближчим часом – посолка США

16 жовтня 2024, 19:31
НАТО не готове запросити Україну найближчим часом – посолка США
Україна НАТО
Позиція союзників, включно з США, залишається незмінною.

Північноатлантичний Альянс "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну до НАТО, що є першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".

Про це журналістам у середу, 16 жовтня, сказала постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, передає "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості офіційного запрошення для України, Сміт зазначила, що позиція союзників, включно з США, залишається незмінною. Вона підкреслила, що під час саміту цього літа НАТО підтвердило незворотний шлях України до членства, але наразі не обговорюється надання офіційного запрошення в короткостроковій перспективі.

"Ми продовжимо обговорювати з українськими партнерами їхній шлях до Альянсу, але зараз ми ще не на тому етапі, щоб говорити про запрошення", – заявила Сміт.

Також вона прокоментувала позицію США щодо дозволу на далекобійні удари України по території росії, підкресливши, що змін у політиці немає: США продовжують надавати необхідну допомогу для захисту території України, але про дозвіл на такі удари мова не йде.

На міністерській зустрічі в Брюсселі 17-18 жовтня партнери НАТО планують оголосити про нові поставки озброєння для України. Сміт зазначила, що союзники надаватимуть додаткові системи ППО, артилерію, боєприпаси та бронетехніку, оскільки підтримка залишається стабільною й сильною.

НАТОвійна в УкраїніСША

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